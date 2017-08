ALÉM DA TELA: “Planeta dos Macacos: A Guerra” encerra trilogia sobre evolução e revolução dos símios

Albano Pimenta

“Planeta dos Macacos: A Guerra” encerra a trilogia iniciada em 2011 pelo filme “Planeta dos Macacos: A Origem”, que nos conduziu por uma saga de resistência e evolução de Ceasar, o protagonista da história, mostrando todo um arco de evolução e revolução, não só dele, mas de todos os símios da terra.

A trama deste filme final é focada no conflito entre humanos e símios que, mesmo já explorado no filme anterior, ainda não era o foco da trama, pois havia o desenvolvimento do protagonista e suas disputas internas de liderança, resultando num conflito clímax entre Ceasar e Koba (Toby Kebbell). A disputa aqui não é só pelo território, mas também pela sobrevivência da espécie, pois se os macacos estão querendo sobreviver na floresta, os humanos estão querendo sobreviver a uma epidemia que se acredita ser causada pelos primatas. Assim, o filme acaba trazendo elementos que estimulam questões sobre preconceito e intolerância. Algumas cenas e criações narrativas são claramente uma analogia ao contexto histórico de escravidão, onde macacos que não concordam com as ideias do líder Ceaser se submetem às condições impostas pelos humanos na guerra em troca de sobrevivência e vingança. Assim eram os antigos capitães do mato, homens negros que caçavam outros escravos para seus senhores, às vezes por sobrevivência livre do chicote, às vezes por vingança a uma etnia ou tribo rival.

Eu não sou historiador, mas é evidente que o filme resgata tais elementos, inclusive o açoite, onde Ceasar é castigado por outro símio apelidado pejorativamente de “jumento”.

Para aqueles que esperam um filme cheio de ação com muitos confrontos e explosões, pode se frustrar ou até se surpreender, pois o filme é mais concentrado nos dramas de seus personagens e isso é muito bom do ponto de vista da narração; os personagens ganham mais profundidade, deixando o espectador ainda mais envolvido com eles, principalmente com os símios. Até o vilão vivido por Woody Harrelson tem seus momentos de explanação, para mostrar suas intenções reais diante da guerra e acaba resultando num desempenho plausível dentro da história, afinal Harrelson é um ótimo ator e já é acostumado a dar intensidade a personagens que poderiam ser caricatos a um ator menos experiente. É interessante ver a referência de “Apocalypse Now” no filme quando vemos a careca de Woody Harrelson, que também vive um coronel como Marlon Brando neste filme de 1979. Em outro momento ainda mais explícito, tem uma pichação na parece que diz “Apocalypse Apes Now”. Enfim, ele até carrega um pouco da construção “road movie” que apresenta o filme de Coppola.

Ao contrário de “Dunkirk”, onde o diretor é muito famoso, “Planeta dos Macacos: A Guerra” é dirigido pelo quase desconhecido Matt Reeves — a não ser pelo filme antecessor “Planeta dos Macacos: O Confronto” de 2014, o remake “Deixe-me Entrar” (2010) e agora o futuro filme do Batman. O diretor surpreende trazendo um filme à altura dos anteriores, divertido e até profundo. Mas a comparação com “Dunkirk” é mais técnica e sobre efeitos visuais. A tecnologia de “motion capture” está cada vez mais avançada e surpreendendo os espectadores. Neste filme os macacos são perfeitos, textura, pelos, rugas, expressões faciais, é tudo — pelo menos na minha opinião — perfeito. Esta perfeição é potencializada ao alto nível de composição dos atores, destaque mais uma vez para Andy Serkis, que desde sua composição para Golum em “Senhor dos Anéis”, já se ouvia menções sobre sua indicação a premiações de melhor atuação, porém, com toda aquela construção digital, foi colocada em cheque sua capacidade interpretativa. No entanto, assistindo a este filme e vendo as expressões de seu Ceasar, fica claro que o ator, mesmo por baixo de tantos efeitos visuais, é o responsável pelos olhares e expressões faciais daquele personagem. Sem contar a construção corporal, movimentos, etc; Andy Serkis é referência na atuação desta natureza e provavelmente será premiado e reconhecido no futuro.

ALBANO PIMENTA é graduado em Comunicação Social pelo Centro Universitário de Adamantina – UNIFAI e pós-graduado em Semiótica pela Universidade do Oeste Paulista. Trabalha como coordenador na Divisão de Audiovisual da UFGD. Dirigiu em 2015 o curta-metragem “Conexões perdidas”, e em 2017 as intervenções audiovisuais da peça teatral “Tire-me daqui”, ambas produções da Avatz!.