Al Jarreau, cantor de jazz e R&B, morre aos 76 anos

Do G1 Fabio Tito/G1 O cantor americano Al Jarreau, conhecido por seu trabalho com jazz e R&B, morreu neste domingo (12) aos 76 anos. A informação foi divulgada no site oficial do cantor, mas não há detalhes sobre a causa da morte. Ele havia sido internado na quarta-feira (8) por exaustão, e não poderia mais se apresentar em 2017.

De acordo com publicação na página oficial do cantor no Facebook, ele estava no hospital ao lado de sua esposa, seu filho, sua família e seus amigos.

Jarreau tinha apresentações programadas no Brasil em março. Ele era uma das principais atações do Festival Música em Trancoso, que acontece entre os dias 18 e 25 de março.