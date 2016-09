Água de rio na Rússia fica vermelha

Os moradores de Norilsk, na Rússia, ficaram chocados quando viram o estado do rio local. Ele ficou completamente vermelho e o mistério gerou até uma crise com políticos locais.

As fotos no Instagram mostram a extensão do problema, e moradores locais acusam uma fábrica de produtos químicos que funciona na região de ter vazado material e não avisou a ninguém. Autoridades locais desconfiam da poluição resultante do processo de purificação do níquel.

Segundo o Gizmodo, a data exata do acidente ainda não é conhecida, mas as imagens comçaram a pipocar essa semana em blogs russos. A fábrica Norilsk Nickel nega qualquer problema em suas instalações, mas o Ministério dos Recursos Naturais russos já ordenou uma investigação.

Por enquanto, o mistério continua no ar. (R7)