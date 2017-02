Agetran realiza blitz educativa com foco na volta às aulas

Nicanor Coelho/Assecom

A Agetran (Agência de Transporte e Transito) está realizando desde quarta-feira uma série de blitzes educativas em várias regiões da cidade de Dourados com o objetivo de orientar e preparar os motoristas já que em fevereiro acontece a volta as aulas.

O gestor de Educação de Trânsito da Agetran, Cristhian de Jesus Lelis afirmou que durante as blitzes os agentes estarão abordando os condutores chamando a atenção para o uso do cinto de segurança para garantir a segurança de motoristas e passageiros.

As blitzes que começaram na segunda-feira em frente ao Terminal Rodoviária contam com a ajuda de órgãos como o Detran, Samu, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Sest/Senat e Guarda Municipal. Durante as blitzes os agentes de trânsito abordam motoristas e motociclistas com o objetivo de sensibilizar sobre a importância do cumprimento das leis de transito, disse Lelis.

Ontem a blitz aconteceu na Avenida Hayel Bon Faker, na Praça Pedro Rigotti, apenas para motociclistas. Nesta sexta-feira as blitzes acontecem em quatro locais diferentes. Na Rua Coronel Ponciano serão abordados os caminhões; no Posto da Policia Rodoviária Federal (PRF) na BR 163 todos os motoristas e na Avenida Marcelino Pires, em frente à Praça Antonio João também para os motoristas. As blitzes acontecem sempre das 08h30 às 10h.

Cristhian de Jesus Lelis afirmou que é importante que os motociclistas respeitem a velocidade da via e observem as sinalizações. Com relação aos motoristas de caminhão, Lelis afirmou que durante as blitz eles são orientados a respeito do decreto municipal 472 de 28 de novembro de 2001 que regulamenta os locais e horários para o trânsito, parada e estacionamento de caminhões.

O diretor-presidente da Agetran, Carlos Fábio Selhorst dos Santos afirmou que a prefeita Délia Razuk determinou a humanização do transito de Dourados através da educação dos condutores de todos os tipos de veículos. Além destas blitz Carlos Fábio afirmou que a Agência de Trânsito realiza estudos constantes para que o trânsito da cidade flua cada vez melhor.