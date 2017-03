Agentes de trânsito auxiliam travessia de alunos em rodovia

A. Frota

Para prevenir acidentes e promover a travessia segura dos alunos da Escola Maria da Conceição Angélica, agentes de fiscalização de trânsito lotados na Agetran (Agência de Transporte e Trânsito) de Dourados estão fazendo, diariamente, controle do tráfego na MS-156, que separa o Jardim Guaicurus dos bairrosDioclécioArtuzi e Harrison de Figueiredo I e II.

Nos bairros Dioclécio e Harrison I e II vivem aproximadamente 1.700 famílias, cujos filhos precisam atravessar a rodovia para irem à escola. Muitos deles são levados pelos pais. O risco de atropelamento no local é grande por conta do intenso tráfego de veículos naquela via, que demanda ao Distrito Industrial de Dourados. Os motoristas são orientados a reduzirem a velocidade ou até mesmo parar, se for o caso.

Os agentes de trânsito permanecem no local, todos os dias, das 11h às 11h50 e das 17h às 17h50, que são os horários de saída dos alunos do Ceim (Centro de Educação Infantil) que fica do outro lado da rodovia. No horário de entrada o controle é feito por agentes da Guarda Municipal.

A intervenção dos agentes no local será feita até que seja providenciada a implantação de faixa elevada de pedestre, já solicitada pela Agetran ao Governo do Estado.