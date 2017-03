Agentes apreendem 41 celulares e 17 carregadores arremessados sobre muralha da PED

Divulgação

Trabalho conjunto entre servidores da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e policiais militares que fazem a vigilância nas torres impediu que 41 celulares e acessórios chegassem às mãos de internos da Penitenciária Estadual de Dourados (PED).

Conforme informações da direção da PED, na madrugada desta segunda-feira (6), por volta de 0h30, policiais das torres perceberam o momento em que uma pessoa do lado de fora do presídio jogou um volume sobre a muralha e um interno da cela 43 do raio 2 foi em direção ao pacote, sendo efetuados tiros de advertência. O homem correu e sumiu na escuridão, já o interno retornou para a cela. Toda a movimentação foi acompanhada por agentes penitenciários pelo sistema de videomonitoramento.

Ao se dirigirem ao espaço, que fica entre a muralha e o pavilhão, os agentes encontraram um pacote contendo nove celulares. Ao percorrerem a área externa da penitenciária, os servidores encontraram um mochila contendo mais três embrulhos com outros 32 celulares. Além disso, foram localizados nos pacotes mais 17 carregadores e sete fones de ouvido.

O homem que arremessou os objetos conseguiu escapar. O interno que deixou a cela foi identificado como Jesus da Silva e foi isolado em cela disciplinar. A cela em que ele estava está recebendo reparos, pois a grade da janela foi serrada para que ele conseguisse sair do local. (Da Agepen)