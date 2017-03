Agências dos Correios em Anhanduí e Nova Casa Verde serão fechadas

ENCERRAMENTO| acontece a partir do dia 13 e faz parte do plano de “Reestruturação dos Correios”

Evellyn Rabelo

As agências dos Correios dos distritos de Anhanduí (Campo Grande) e Nova Casa Verde (Nova Andradina) serão fechadas. O encerramento das atividades faz parte do plano de “Reestruturação dos Correios” anunciado pelo presidente Guilherme Campos, nomeado pelo presidente Michel Temer. Nesses dois distritos, além do serviço postal, as agências dos Correios funcionam como correspondentes bancários (Banco Postal) oferecendo serviços de pagamento de contas, transferência de valores, abertura de contas correntes e recebimento de aposentadorias e salários. A decisão de fechar as agências foi tomada sem ouvir a população desses distritos e nem mesmo as autoridades (prefeitos e vereadores) foram consultados. O fechamento das agências está programado para acontecer no dia 13 de março.

Para o sindicato dos trabalhadores nos Correios, o fechamento trata-se de uma regressão no projeto de “Universalização dos Serviços Postais” pelo qual a ECT se propunha (enquanto empresa pública com função social) levar os serviços postais ao máximo de brasileiros possível, inclusive pequenas localidades.

A agência de Nova Casa Verde funciona desde janeiro de 2006, atendendo uma população de 13 mil habitantes do distrito distante 53 km de Nova Andradina. A agência atende moradores do distrito e área rural em função de sua localização, no entroncamento das rodovias MS-134 e BR-267. O fechamento da agência prejudicará comerciantes e moradores de Nova Casa Verde.

Com média diária de 80 clientes, o movimento da agência cresce nos começo de mês chegando a 120 atendimentos, sem contar idosos e gestantes que não recebem senha. Essas pessoas terão que se deslocar até Nova Andradina. Dentre os serviços prestados na unidade dos Correios de Nova Casa Verde, estão aberturas de contas, pagamentos de fatura, pagamento de benefícios do INSS, pagamento dos funcionários dos postos de gasolinas e restaurantes da região, entrega e envio de cartas/encomendas, entrega de cartas a domicilio duas vezes por semana.

A agência de Anhanduí também oferece os mesmos serviços e foi a primeira do país a operar o Banco Postal num distrito, desde julho de 2004. Estima-se que 300 aposentados recebam seus benefícios na agência. Eles terão que deslocar até Campo Grande para receberem suas aposentadorias, arcando com o custo das passagens.