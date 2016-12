Agências bancárias funcionam somente até quinta-feira

Reprodução

Segundo informações do Sindicato dos Bancários de Dourados e Região, não haverá atendimento ao público nesta sexta-feira (30).

Os consumidores devem atentar-se as contas que devem ser pagas neste final do ano, já que as agências irão funcionar somente até quinta-feira (29).

A Federação Brasileira dos Bancos enfatiza que as contas de água, luz, telefone, TV a cabo ou de qualquer outro serviço de consumo que tenham vencimento para o período em que as agências estiverem fechadas, poderão ser pagas no próximo dia útil, ou seja, na segunda-feira (2).

Além disso, o consumidor ainda tem a opção de quitar as dívidas através de meios alternativos como caixas eletrônicos, internet banking, banco por telefone e correspondentes, como casas lotéricas e agências dos Correios.

Bárbara Ballestero – Diário MS