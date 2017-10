Adolescente suspeito de matar a tiros dois colegas sofria bullying, diz estudante

GLOBO.COM

Filho de policiais militares, o adolescente de 14 anos suspeito de matar dois estudantes sofria bullying, segundo contou ao G1 um colega do Colégio Goyases, escola particular de ensino infantil e fundamental onde o tiroteio aconteceu, em Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, outros quatro alunos ficaram feridos.

Outra colega do 8º ano do ensino fundamental contou que o colega já tinha feito ameaças.

Ela relatou que, quando ouviu o primeiro disparo, não imaginou que fosse um tiro. “Pensei que eram balões estourando porque amanhã seria nossa feira de ciências. Depois, ouvimos o barulho novamente e alguém gritou ‘é tiro’. Aí começou o desespero”, contou.