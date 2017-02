Acusado de pedofilia mantinha coleção de calcinhas infantis

Da redação

Divulgação PF

Na coletiva de imprensa cedida pela Polícia Federal na tarde desta quinta-feira (16), foi divulgado que o homem preso em Caarapó acusado do crime de pedofilia tinha uma coleção de calcinhas infantis em sua residência.

A prisão fez parte da operação denominada Nessun Dorma Adsumus que significa “Ninguém durma, estamos aqui”.

A Polícia Federal localizou o suspeito após denúncia feita pela família de uma das vítimas, uma criança de 10 anos residente em Dourados, com quem ele mantinha contato.

De acordo com informações, o acusado enviava mensagens com conteúdo pornográfico para as crianças através de redes sociais e até mesmo via telefone. Em checagem em seu notebook foram localizadas várias fotos de crianças e vídeos com pornografia envolvendo menores.

O homem confessou o crime à Polícia, mas afirma nunca ter encontrado as crianças.

A polícia investiga se o criminoso chegou a consumar o ato físico com alguma criança envolvida.

O caso continuará sob investigação.