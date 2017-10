Acredite: senador de MS vota contra e a favor no julgamento de Aécio

Festival no Canaã 1

A Associação de Moradores do Canaã 1 promove depois de amanhã o 4 Festival Amigo da Criança, das 14h até às 19h, na rua Filinto Muller, em frente ao Instituto Federal de MS, naquele bairro de Dourados. Segundo o presidente da associação, Adilson Freitas, o Dil, são esperadas pelo menos 3 mil pessoas no evento.

Poeirão!!

A nuvem de poeria que passou por Dourados ontem na hora do almoço deixou muita gente assustada. Os estragos propriamente ditos, como queda de árvores, foram aparecendo rapidamente em redes sociais. A nuvem foi provocada por mudança brusca de temperatura, o que gerou ao levantamento de sujeira e pó, criando as imagens em alguns momentos assustadoras. O fenômeno natural transformou a cidade.

Biometria

Mais de 140 mil eleitores douradenses não foram ao Cartório Eleitoral para renovar o título de eleitor. Esta renovação é obrigatória, pois está sendo implantado o sistema de biometria, aquele em que o eleitor será identificado, na hora de votar, pelas impressões digitais.

Biometria em Fátima

Tal sistema vem sendo implantado em todo o Brasil gradativamente. Quando começou, anos atrás, Fátima do Sul foi um dos municípios do país escolhidos para a primeira fase.

Biometria em 2018

Para a eleição do ano que vem, o sistema será obrigatório em Campo Grande onde, por sinal, o eleitorado também não parece estar muito interessado, já que não tem procurado o Cartório Eleitoral para a renovação.

Mais biometria

Em Dourados, o Cartório Eleitoral atende de segunda à sexta, das 12h até às 18h. O eleitor deve levar documento pessoal, além do título evidentemente, e um comprovante de residência. Em dez minutinhos o novo título está pronto.

Com biometria

Renovando seu título, o eleitor está cumprindo uma regra obrigatória da eleição brasileira. E, ao mesmo tempo, contribui para evitar fraudes, né???

Loucura

Vejs só que coisa mais inusitada fez o senador Pedro Chaves (PSC), no caso da votação que decidiria o futuro do senador Aécio Neves (PSDB-MG). No fim, o plenário do Senado lhe devolveu o mandato que havia sido tirado pelo Supremo Tribunal Federal.

Loucura, ainda

Curioso mesmo nesta história foi o comportamento de Pedro Chaves, que assumiu o cargo após o titular Delcídio do Amaral (agora sem partido) ter perdido o mandato.

Loucura mesmo

Chaves é o único senador do partido. Como líder de si mesmo, ele recomendou o voto pela condenação de Aécio Neves. Só que como senador, o sul-mato-grossense votou pela absolvição do colega mineiro.

Haja loucura

Ou seja, Pedro Chaves recomendou a si próprio que fizesse uma coisa e acabou fazendo outra. Durma-se com um barulho desses, hein???

Licitação

Hoje cedo acontece mais um capítulo da novela sobre a licitação que a Câmara de Dourados realiza para contratar uma agência de publicidade. O certamente está parado porque os três profissionais sorteados para a subcomissão técnica pediram para sair da função voluntária.

Licitação, ainda

Assim, hoje acontecerá novo sorteio para que outros três profissionais façam esse trabalho voluntário e sem remuneração. Foi aberto novo prazo para inscrições e 11 abnegados de apresentaram à função. O sorteio está marcado para às 9 horas.

Licitação, os 11

Agora, a lista é formada por Laurence Lucios Mokayad Ferro, Rubens Alberto de Lima Junior, Regis Aquino Barros, Marcos de Oliveira Bonilha, José Henrique Marques, Edilson José Alves, Maximo William Caetano Rocha, Joandra Maria Alves Pereira Rosa, Filipe de Carvalho Prado, Gleiber dos Santos Nascimento e Erika Patricia Batista Stefanello.

Mais licitação

A eclética lista conta com gente que tem site de notícias, gente que tem agência de publicidade, gente que trabalha na própria Câmara, gente que só faz fotografia, gente que trabalha na prefeitura de Dourados, gente que trabalha em Ponta Porã e até gente que tentou ser vereador em Guia Lopes da Laguna, mas não conseguiu ser eleito.

Haja licitação

Após o sorteio de hoje, espera-se que o certame continue. Os sorteados terão que avaliar as propostas técnicas apresentadas pelas agências participantes que, pelo que se sabe, continuam sendo as mesmas. O prazo é de cinco dias úteis, após publicação dos nomes no Diário Oficial do Município.

Outra licitação

Já o processo licitatório para a prefeitura de Dourados também contratar uma agência de publicidade continua em completa confusão. Está marcada para o dia 20 do mês que vem a entrega dos envelopes das agências participantes.

Outra licitação, ainda

O prazo está correndo, mas ainda não foi marcada data para sorteio dos profssionais que comporão a subcomissão técnica de avaliação dos trabalhos apresentados pelas agências.

Haja outra licitação

Vale lembrar que o aviso de reabertura do processo licitatório não foi publicado no Diário Oficial do Estado, como requer a legislação. Ou seja, a coisa toda poderá increspar!

