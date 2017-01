Ações de limpeza chegam a parques e praças de Dourados

A. Frota

A Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) de Dourados, que desde os primeiros dias do ano promove serviços de manutenção nos espaços públicos, avança agora para parques e praças da cidade.

Depois de distribuir equipes para várias vias principais, como a Coronel Ponciano e Avenida Marcelino Pires, a prefeitura chega aos parques e praças não só com os serviços de limpeza, mas também com reparos na parte elétrica e hidráulica.

O Parque dos Ipês é um dos espaços que já recebeu os serviços. A população já pode utilizar o local com segurança e tranquilidade. O mesmo aconteceu com a Praça Antônio Alves Duarte e outros pontos, como áreas esportivas.

Equipes ainda trabalham no Parque Antenor Martins, na finalização dos trabalhos ao redor do Complexo Jorge Antônio Salomão, e avançam para o Parque Rêgo d’Água, onde a limpeza começa pelo canteiro e pista de caminhada ao redor do parque.

Nesta semana começou a atuar a força-tarefa para atender as escolas, já que a prefeita Délia Razuk quer que todas estejam preparadas para receber os alunos a partir do dia 13 de fevereiro, quando será aberto ao ano letivo.