ACJ conquista 35 medalhas em etapa do Circuito Estadual de Judô

Divugação/ACJ

A segunda etapa do Circuito Estadual de Judô aconteceu neste fim de semana em Campo Grande e a participação da Associação Cano de Judô já era digna de registro antes mesmo dos combates começarem. A academia douradense foi a que mais levou atletas entre as equipes do interior para a competição com 54 judocas e esse número refletiu na premiação. Foram 35 medalhas conquistadas, entre as categorias oficiais e os “judokinhas”, uma das melhores marcas da academia na competição.

A marca deixou a ACJ na sétima posição geral entre 21 equipes que reuniram mais de setecentos atletas, se forem consideradas as sete medalhas de ouro. No geral – sete ouros, sete pratas, 17 bronzes e quatro ouros no judokinhas -, sobe para a quarta posição. “Acordamos 2h da manhã, viajamos 250 km, os judocas fizeram a pesagem no mesmo dia, ficamos o dia todo em um ginásio e ainda obtermos esse resultado? Temos que comemorar muito”, disse o Sensei Alexandre Cano.

Entre as medalhas de ouro, Ana Beatriz Cano e Breno Dias, que entraram no tatame embalados por medalhas no Campeonato Brasileiro fizeram valer o favoritismo e terminaram no ponto mais alto do Pódio. Ana dominou a categoria Sub-13 -47 kg e Breno venceu a Sub-13 +52 kg, repetindo resultados da primeira etapa, em março, realizada também na Capital. Quem também repetiu o ouro da primeira etapa foi Nathiely Lopes no Sub-11 -26 kg.

Além desses, terminaram na primeira posição Flávio Fantinato no Sub-11 -55 kg, Beatriz Camargo Sub-18 até 57 kg, Layane Trindade no Dangai +78 kg e Adriano Cano Master +100 kg.

Já a medalha de prata foi conquistada por Evandro José no Dangai +100 kg, Maria Naiara no Sub-11 -38 kg, Bruno Camargo no Sub-11 -47 kg, Mariana dos Santos n Sub-11 -30 kg, Otávio Rezende no Sub-11 -28 kg, Cláudio Suzuki no Dangai -81 kg e Guilherme Sarate no Sub-15 64 kg.

Para Alexandre, essas conquistas não são mérito penas os atletas e outras pessoas também devem ser lembradas. “Os pais e os familiares de cada um deles devem ser lembrados. É um esforço de todos para viabilizar as viagens, participar das competições e acabamos crinado um vínculo, uma família do judô”, encerra.

A próxima etapa do Circuito Estadual acontece em Maracaju, nos dias 16 e 17 de junho, em Maracaju.