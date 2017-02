Acidente entre Rio Brilhante e Douradina deixa uma vítima em óbito

(Da redação com informações do site Rio Brilhante em tempo real)

Maikon Junior/ Rio Brilhante em Tempo Real

Nesta sexta-feira (17) por volta das 14:30, um acidente envolvendo um VW Gol e uma carreta deixou uma vítima em óbito.

De acordo com informações, o VW Gol com placas Minas Gerais seguia de Rio Brilhante rumo à Douradina quando tentou uma ultrapassagem. O condutor não conseguiu retornar a sua pista, momento em que colidiu de frente com a carreta com placas de Medianeira (PR).

A vítima fatal residente em Rio Brilhante foi identificada como Rogério Jose da Cruz de 44 anos.

Nas palavras do motorista da carreta, não havia como evitar a colisão.

O corpo da vítima ficou preso nas ferragens, fazendo-se necessário o uso de desencarcerador pelos socorristas da CCR/MS via, para retirada do corpo.

O carro VW Gol pertence a uma usina de Rio Brilhante, e a vítima seria trabalhador na tal empresa.

A PRF e a Polícia Civil de Douradina estiveram no local.