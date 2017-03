Acidente deixa vítima fatal na MS-276

Divulgação PMR

Na madrugada desta quinta-feira (02), por volta das 4h, um acidente na rodovia MS-276 deixou um homem em óbito.

A vítima foi identificada como José Carlos da Silva de 39 anos, morador do município de Nova Andradina.

A vítima estaria conduzindo uma motocicleta Honda NXR 150, com placa de Guairaçá (PR), e realizava o trajeto Nova Andradina à Ivinhema. De acordo com informações da perícia, o motociclista teria colidido com outro veículo, tendo seu corpo arrastado por pelo menos 50 metros. O condutor do segundo veículo abandonou o local sem prestar socorro e ainda não foi identificado.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local, junto com o Núcleo de Perícias para procedimentos necessários.

A Polícia Civil de Ivinhema deverá investigar o caso.

Bárbara Ballestero – Diário MS