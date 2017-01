Acesso ao Sistema Informatizado do Fies abre nesta segunda-feira

Divulgação

O SisFies (Sistema Informatizado do Fundo de Financiamento Estudantil) será aberto aos alunos a partir desta segunda-feira (16). Os contratos podem ser renovados pelos estudantes, já que os aditamentos são realizados pela internet. A renovação só é valida para os contratos que foram formalizados até 31 de dezembro de 2016. As novas inscrições estão previstas somente para fevereiro.

Os contratos devem ser renovados a cada início de um novo semestre. O aditamento é feito através de um pedido feito pela instituição e posteriormente os estudantes devem validar as informações inseridas no SisFies.

Na segunda-feira passada (09), o acesso ao sistema foi aberto às faculdades para que fosse efetuado o cadastro dos dados dos alunos beneficiados. Nesta nova etapa, os estudantes deverão confirmar as informações. O prazo para as universidades inserirem os dados dos estudantes vai até o dia 30 de abril.

Quando há alteração da cláusula do contrato, por exemplo, mudança de fiador, o aditamento é chamado de ‘aditamento não simplificado’, onde o estudante deverá apresentar a documentação comprobatória ao agente financeiro para que seja finalizada a renovação.

Quando não há mudança nas cláusulas do contrato (aditamento simplificado) a renovação se formaliza mediante validação do estudante no sistema.

Bárbara Ballestero – Diário MS

*Com informações da Agência Brasil