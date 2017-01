Aced entrega prêmios de campanha

Assessoria

A Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados) entregou na sexta-feira, os prêmios aos ganhadores da campanha Natal Premiado realizada em Dourados. Eles receberam vale compras no valor de R$ 400 cada, para serem utilizados nas lojas participantes da campanha.

Thairiny Rodio Souza, 25, moradora do distrito de Indápolis comprou no Supermercado Passe Bem e ganhou. “Foi inesperado. Meu avô insistiu para que eu cadastrasse o cupom e eu fiz. Vou comprar no Supermercado o que preciso para comemorar meu aniversário”, afirmou.

Já Marcela Monteiro, 34, nasceu em Dourados, mas mora em Lucas do Rio Verde (MT). Ela visitava a família na cidade, quando fez a compra no Shopping Avenida Center e foi premiada. “Meu marido já está indo fazer compras com o prêmio que ganhamos”, conta ela que aproveitou para já usufruir do prêmio antes de voltar ao Mato Grosso.

Além de douradenses e pessoas que visitavam a família na cidade, muitos moradores de distritos e outras cidades da região também participaram e ganharam prêmios. “Nossa cidade é polo de uma região e nosso comércio tem papel importante neste cenário. O sucesso desta campanha também é um reflexo da força dos lojistas da cidade, tanto do Shopping quanto do comércio na área central, bairros e distritos”, explica a presidente da Aced, Elizabeth Rocha Salomão.

O proprietário do Supermercado Passe Bem, Newton Cândido da Silva, contou que além de fomentar as vendas no fim de ano, também foi uma estratégia importante de divulgação do negócio. “Muita gente nos procurava para comprar e concorrer aos prêmios. Também fizemos uma boa mobilização para cadastrar as rasgadinhas”, relatou.

O gerente do Shopping Avenida Center, Robson Braga, disse que Natal Premiado superou as expectativas e foi entregue o dobro de rasgadinhas que era previsto inicialmente. “Foi uma campanha muito sedutora e envolvente. Os clientes vinham às lojas atraídos pela campanha, tendo em mente que a cada R$ 50 ganhariam uma rasgadinha. Muitos compravam e logo pediam o cupom”, afirma Braga. As vendas das lojas do Shopping este ano foram 15% maiores do que no mesmo período do ano passado, sendo a campanha fundamental para este crescimento.

A Natal Premiado foi realizada entre os dias 20 de novembro e 10 de janeiro em lojas que fizeram adesão, tanto da área central quanto dos bairros, distrito e Shopping. Os clientes puderam concorrer a R$ 1 milhão em prêmios sorteados em todo Mato Grosso do Sul. Ao todo, 91.169 pessoas se cadastraram para concorrer aos prêmios e foram registradas 931.169 rasgadinhas.

A campanha realizada no Estado pela Faems foi trazida a Dourados pela Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados). Também participaram da campanha no Estado, lojas de Campo Grande, Sidrolândia, São Gabriel do Oeste, Costa Rica, Chapadão do Sul, Cassilândia, Corumbá, Paranaíba, Inocência, Água Clara, Três Lagoas, Brasilândia, Santa Rita do Pardo, Ivinhema, Naviraí, Eldorado, Mundo Novo, Iguatemi, Caarapó, Fátima do Sul, Itaporã, Jardim, Bonito, Aquidauana, Terenos e Nova Alvorada do Sul.

Aqueles ganhadores de prêmios em Dourados que ainda não foram buscar seus vale compras, podem entrar em contato com a Aced através do (67) 3416-8653. Para conferir os nomes de todos os ganhadores do Estado, basta entrar no site da campanha (www.campanhafaems.com.br) e clicar no link “sorteios”. No portal da Aced (www.aceddourados.com.br), pode conferir os nomes dos ganhadores que compraram em lojas de Dourados. Mais informações na Fan Page (fb.com/aced.dourados) e no Instagram (@aceddourados).