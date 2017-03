Aced convoca mulheres de empresas associadas para exames na carreta do Hospital de Barretos

Divulgação

A Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados) alerta as empresárias e colaboradoras das empresas associadas para a presença da Unidade Móvel do Hospital do Câncer de Barretos, em Dourados. A carreta que realiza gratuitamente o Papanicolau (exame preventivo do câncer de colo do útero) está na Praça Antônio João.

“As empresárias devem conhecer este projeto e, principalmente, incentivar as colaboradoras a comparecerem para realizar os exames. Saúde é qualidade de vida e trabalhadoras que se mantém saudáveis são mais bem dispostas, produtivas e podem contribuir mais com as empresas. Por isso é tão importante que as empresárias estimulem as funcionárias a participarem de ações como essas”, afirma a presidente da Aced, Elizabeth Rocha Salomão.

As colaboradoras da Aced que ainda não haviam realizado o exame preventivo de rotina compareceram à Unidade Móvel para fazê-lo nesta quinta-feira (02), primeiro dia da carreta em Dourados. Elas elogiaram a agilidade e qualidade no atendimento oferecido.

A idade mínima para realização do Papanicolau através deste serviço itinerante é 25 anos e a máxima 65 anos. Mulheres nessa faixa etária podem comparecer à Unidade Móvel portando documentos pessoais de identificação (RG e CPF), Cartão SUS e comprovante de residência. A carreta fica disponível das 7h às 16h30 de segunda a sexta-feira até o dia 15 de março.

“Neste Mês da Mulher chamamos as associadas a ficarem atentas às ações que são realizadas na cidade, tanto pela Aced quanto pelo poder público e outros órgãos da inciativa privada. É o nosso momento para discutir questões que envolvem o universo feminino, como o papel das mulheres no mercado, direitos conquistados, saúde da trabalhadora, entre muitos outros”, afirma Elizabeth.

Além de dicas de serviços para as associadas, a Aced ainda vai trazer ações neste Mês da Mulher. Entre estas o Despertar para o Trabalho em parceria com o Senac, com o tema “Saúde da Trabalhadora”, no dia 15 (quarta-feira) e palestra com a renomada Leila Navarro que falará sobre a temática “Mulher na Melhor Versão de si Mesma”, dia 16 (quinta-feira).

Mais informações e orientações sobre a Unidade Móvel do Hospital do Câncer de Barretos podem ser obtidas na Sems (Secretaria Municipal de Saúde) através do (67) 3410-5500. Sobre as ações da Aced o telefone é o (67) 3416-8653. Acompanhe a associação pelas redes sociais Facebook (fb.com/aced.dourados) e Instagram (@aceddourados); inscreva-se para receber novidades da Aced e parceiros por e-mail enviando uma mensagem de solicitação ao comunicação@aceddourados.com.br; e acesse o Portal da Aced (aceddourados.com.br).