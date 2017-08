Aced convida fotógrafos para discutir o regulamento do 20º Concurso de Fotografia

Marcos Martins ribeiro

A Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados) convida os fotógrafos profissionais e amadores para discutir o regulamento do 20º Concurso de Fotografia que terá inscrições abertas a partir do próximo mês. O encontro está marcado para quinta-feira (17), às 17h30, na sede da associação.

“Mais do que uma inciativa da Aced, o Concurso é um registro da história e das belezas de Dourados através do olhar dos fotógrafos. Por isso, queremos que seja cada ano melhor, mais democrático, justo e com condições para que os profissionais e amadores possam apresentar seu melhor desempenho, ao mesmo tempo concorrendo em igualdade de condições”, afirma a coordenadora do Concurso de Fotografia, diretora da Aced Irma Lupinetti.

Os fotógrafos profissionais e amadores estão convidados a participar do encontro para contribuir discutindo os critérios que podem ser contemplados pelo regulamento. Além de ouvir os participantes, o Concurso deste ano traz mais inovações, como a curadoria de um avaliador técnico na área para verificar o uso de recursos de tratamento de imagem nas fotografias escolhidas pela comissão julgadora, além da inclusão de uma nova categoria. As novidades e o tema do Concurso deste ano serão anunciados no encontro com os fotógrafos.

O Concurso de Fotografia da Aced, que este ano completa duas décadas, está inserido no Calendário Oficial de Eventos de Dourados. Além de distribuir prêmios, as fotos vencedoras e mais selecionadas estampam o calendário anual que a associação distribui.

Mais informações sobre o encontro no (67) 3416-8653. Acompanhe a Aced no Facebook (fb.com/aced.dourados), Instagram (@aceddourados) ou acesse o portal (www.aceddourados.com.br). Inscreva-se para receber as novidades enviando um e-mail ao comunicacao@aceddourados.com.br.