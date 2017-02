Ação da prefeitura também levou mudas e lixeiras para Vila Vargas

Trabalhar a proteção ao meio ambiente é uma das diretrizes da administração de Délia Razuk e diante disso, ações de conscientização acontecem na sede do município e nos distritos. No fim de semana, durante o “Bairro a Bairro”, o IMAM (Instituto do Meio Ambiente de Dourados) promoveu a distribuição de mudas de árvores e instalação de lixeiras de coletas seletivas em Vila Vargas.

Foram 150 mudas de árvores frutíferas e ornamentais distribuídas a população que recebeu de forma bastante positiva a atividade.

“Distribuímos mudas entre ameixa, pitanga, fruta do conde, jatobá, ipê, canafístula, entre outras. A iniciativa agradou bastante e os moradores disseram que não havia ocorrido algo assim antes no local”, cita Fábio Luiz da Silva, diretor do IMAM.

As lixeiras de coleta seletiva foram instaladas em pontos de grande movimentação do distrito – Praça Gurdiano Pereira dos Santos e Poliesportiva de Vila Vargas-, tendo em vista contribuir para limpeza e organização e ainda na prevenção de doenças como dengue e chikungunya.

Os recipientes são identificados para recebimento de papel, vidro, plástico e metal. A instalação ocorre desde janeiro e segue até março em bairros, centro e distritos de Dourados.

A.Frota

“É fundamental atendermos os distritos com esse trabalho e em breve realizaremos campanhas com panfletagem e palestras para incentivar ainda mais a coleta seletiva junto aos moradores”, citou o diretor.

O Bairro a Bairro é parte das ações da administração com o intuito de atender todo o município. A princípio, além das ações com foco na preservação do meio ambiente foram realizadas ainda atividades como vacinação antirrábica (cães e gatos), pinturas de meio-fio, plantões de dúvidas relacionadas e IPTU (Imposto Territorial Urbano) e direitos do consumidor, entre muitas outras, tanto com a estrutura da prefeitura como de parceiros.