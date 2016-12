A Lei do Amor: Resumos dos capítulos da novela de 19/12 a 07 de janeiro

Confira os resumos dos capítulos da semana:

Segunda, 19 de dezembro

Pedro conta para Ana Luiza que Magnólia e Ciro são amantes. Gigi avisa a Magnólia que Tião não desistirá de sua vingança. Tião se emociona com a entrevista de Letícia. Suely comunica a Pedro sobre a chegada de Ciro à tecelagem. Letícia se comove com o presente de Tião. Helô questiona Yara sobre a mãe de Ciro. Flávia consola Misael. Silvia convida Ana Luiza para ler livros para ela. Magnólia conta para Ciro que se envolveu intimamente com Tião. Ana Luiza registra o quarto de Sílvia e pensa em como instalar a câmera no local. Zuza pede perdão a Fausto. Luciane tira satisfações com a candidata à prefeita. Salete lembra da tatuagem do motoqueiro que causou o atentado contra Fausto. Ciro tenta fazer as pazes com Beth. Camila e Vitória insistem para que Ana Luiza reate com Elio. Ruty Raquel reclama por ter que fazer massagem em Magnólia. Misael vê Ciro perto de um dos teares e desconfia. Letícia fica constrangida na frente de Tiago. Tião vai ao SPA e surpreende Magnólia.

Terça, 20 de dezembro

Tião e Magnólia ficam juntos. Vitória pede que Augusto a acompanhe à festa de Ana Luiza. Tiago leva Letícia para ver Fausto. Magnólia garante a Gigi que não está apaixonada por Tião. Beth e Ciro se encontram. Misael briga com Yara por causa de Aline. Elio fica intrigado ao ver Ana Luiza pesquisando sobre câmeras ocultas. Pedro pede para ter outro filho com Helô. Mileide reclama dos pedidos de Jáder. Salete vai com Augusto à favela da Bica. Um ex-cliente de Luciane pede uma grande encomenda de roupas e Gledson insiste para que ela aceite. Ciro chega pela manhã na casa de Silvia e encontra Magnólia. Gustavo e Flávia tentam convencer Misael a não sofrer por causa de Aline. Magnólia pega dinheiro do cofre da casa de Sílvia. Salete pensa em abandonar sua campanha por causa de Gustavo. Alguns teares da tecelagem param de funcionar e Misael acusa Ciro de sabotagem. Pedro e Ana Luiza vão à casa de Sílvia. Pedro distrai Sílvia para que Ana Luiza implante a câmera no quarto. Ciro volta para a casa da mãe e Ana Luiza se esconde embaixo da cama.