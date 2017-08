7 filmes e séries para entender o universo transgênero

Divulgação

O cinema e a TV, em diversos países já produziram obras que abordam a transexualidade (travestis e transexuais masculinos e femininas) de diferentes maneiras. Todos merecem uma olhada atenta e comprometida com a compreensão do universo trans e da diversidade sexual.

TOMBOY (2011)

Para a família de Mikael, de 10 anos, ele é Laure. Mas o garoto vê na mudança para um bairro novo de Paris a oportunidade perfeita para ser da forma que realmente se sente à vontade. Se apresenta para a turma como garoto, faz amigos, beija uma menina e até cria uma amizade forte com a irmã – que sabe do seu segredo.

Porque vale assistir: Superdelicado, o filme francês dá uma ideia de como a exposição do sexo biológico pode machucar e confundir tanto a pessoa trans como aqueles à sua volta.

TRANSPARENT (2014)

A série da Amazon já é o maior sucesso de público e de crítica, concorrendo no mês que vem, entre outras categorias, ao Emmy de melhor comédia do ano. Mas não se engane: há momentos bem dramáticos em meio às situações cômicas do dia a dia de um pai de família que sai do armário e se assume mulher. Im-per-dí-vel.

Porque vale assistir: A segunda temporada estreia em dezembro com a terceira já garantida. E há a possibilidade de rolar uma aparição de Caitlyn Jenner!

ORANGE IS THE NEW BLACK (2013)

O hit da Netflix retrata histórias de vários personagens da comunidade LGBTQA de diferentes backgrounds sociais e étnicos dentro de uma penitenciária feminina. Uma das mais queridas pelo público e pelas garotas de Litchfield é a cabeleireira Sophia Burset, que foi parar na prisão pelo roubo de cartões de créditos que pagariam pela sua cirurgia de confirmação de gênero. Seu drama? Reconquistar o filho, que não a aceita bem.

Porque vale assistir: A série mistura comédia e drama e tem personagens interessantes, sem vilãs ou mocinhas. Como se não bastasse, Sophia é interpretada pela musa e ativista Laverne Cox – a primeira mulher trans a aparecer na capa da revista americana Time.

Transamérica (2005)

Uma mulher que fez sua transição recentemente descobre que é pai de um filho adolescente problemático. Ela então vai à NY pagar sua fiança e tirá-lo da prisão, posando de missionária religiosa. Quando descobre que não pode devolvê-lo ao padrasto, já que o cara abusava do garoto, Bree (Felicity Huffmann) decide acolher o filho e revelar quem é.

Porque vale assistir: Apesar de ter uma mulher interpretando um homem que é uma mulher (oi, confusão?), o filme é uma delícia justamente pela atuação de Felicity. É fácil se relacionar com os dramas familiares.

Boys Don’t Cry (1999)

Pode pegar o lencinho. Baseado na (dramática) história real de Brandon Teena, um garoto trans que foi violentado, agredido e eventualmente assassinado depois de ter seu sexo biológico revelado, o filme rendeu à Hilary Swank o Oscar de melhor atriz.

Porque vale assistir: Para se sentir mais à vontade com o universo trans. Brandon é um garoto, não há como negar. Corajoso, inspirador. E é fácil se pegar envolvida pela paixão entre ele e Lana (Chloe Sevigny).

TUDO SOBRE MINHA MÃE (1999)

Estebán (Eloy Azorín) é obcecado por conhecer o pai, pois acredita que falta nele um pedaço de sua verdadeira história. A mãe, que sempre jurou que ele já seria falecido, decide então revelar que seu pai era uma mulher trans. Mas, antes que possa contar, Manuela (Cecilia Roth) é impedida por uma tragédia.

Porque vale assistir: Um dos melhores e mais sensíveis filmes do cineasta espanhol Pedro Almodóvar, mostra nuances diferentes da transexualidade e do que é ser mulher.

SENSE8 (2015)

A série sci-fi do Netflix coloca 8 estranhos em 8 cidades diferentes em contato telepático. Uma das personagens, Nomi Marks, é uma lésbica trans, vivida pela também trans atriz Jamie Clayton, que ganhou os sites de celebs após aparecer aos beijos com Keanu Reeves em uma festa.

Porque vale assistir: Para entender que gênero é diferente de orientação sexual. É possível ser hétero ou lésbica e trans. No caso de Nomi, ela é lésbica porque se relaciona com outras mulheres na série. Os criadores de Sense8 são os irmãos Wachowski, de Matrix. Um deles, antes conhecido como Larry, fez a transição recentemente para Lana.