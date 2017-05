53ª Expoagro traz palestra sobre orientação de manejo de javali

Divulgação

Em função dos crescentes prejuízos ocasionados por ataques de javalis nas propriedades rurais, desde 2013 o Ibama – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente permite o manejo do animal e autoriza seu abate. A orientação sobre a normativa do Ibama foi levada aos produtores rurais nessa terça-feira (16), em palestra realizada pelo Ibama e Sindicato Rural de Dourados, durante a 53ª Expoagro.

Pela instrução normativa 03/2013 é permitido o abate para consumo porém o transporte é proibido. A norma proíbe ainda a venda, comercialização e distribuição de carne do animal. Em 2014, 106 javalis foram abatidos e em 2015, o número chegou a 460 animais mortos. Em 2016, o registro foi de 90 unidades abatidas.

Para fazer o controle do javali de forma legal o produtor precisa fazer inscrição no Cadastro Técnico Federal (CTP), retirar o certificado de regularidade e fazer registro de arma para o abate no Exército, dentre outras medidas descritas na norma. Quem orientou os participantes da palestra foi o pesquisador do Ibama, Antônio Vieira da Costa.

Os javalis chegaram em Mato Grosso do Sul em 1990 trazidos do Uruguai e, aqui no Estado, os animais se cruzaram com porcos domésticos, gerando os javaporcos. O resultado do cruzamento foi um animal de alta capacidade reprodutiva. Em 2005, a população de animais fugiu do controle e os prejuízos nas lavouras começaram a aparecer. Em 2005, os ataques ocorreram em sete municípios e em 2015, o registro chegou a 46 cidades.

Sobre a Expoagro

A Expoagro é uma tradicional feira agropecuária, realizada anualmente pelo Sindicato Rural de Dourados. Em sua 53ª edição, o evento traz ao público as últimas novidades do mercado agrícola e pecuário, exposições, leilões, shows musicais, entre outras atrações. O evento é organizado pela Sato Comunicação e conta com o apoio do Sistema Famasul, OCB-MS, Prefeitura Municipal de Dourados, Brahma, Governo de MS, Unigran, UFGD, Sicredi, Incorporadora São Bento, Hotel Ibis e Hotel 10.