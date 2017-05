53ª Expoagro surpreende e anima dirigentes e expositores

Divulgação

O Sindicato Rural de Dourados já comemora os resultados obtidos com a 53ª edição da Expoagro, que terminou no último domingo (21) no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho. Segundo avaliação da diretoria do Sindicato e também de expositores e leiloeiros, o resultado é considerado surpreendente e atendeu às expectativas quanto ao público na programação técnica e nos negócios efetuados durante a feira.

Durante 10 dias, a 53ª Expoagro ofereceu uma ampla programação que incluiu eventos técnicos como seminários, palestras e dias de campo, leilões, shows musicais, praça de alimentação, parque infantil e área expositora com apresentação das últimas novidades em tecnologia para o campo.

No total, foram realizadas 24 palestras, quatro seminários, dois Dias de Campo que reuniram cerca de 900 pessoas, oito oficinas e 10 cursos do Senar/MS. Aproximadamente 4 mil pessoas participaram das atividades técnicas oferecidas na Expoagro. Além disso, mais de 2.500 crianças de escolas de Dourados visitaram a feira, que contou ainda com 6 leilões. O evento neste ano também promoveu emprego para 707 pessoas e contou com o auxílio de 17 estagiários estudantes da UEMS – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.

Ainda no decorrer da feira, muitos expositores já sinalizavam para bons resultados nos negócios fechados, com perspectivas de vendas acima dos anos anteriores. Pelo menos três empresas expositoras venderam toda a frota disponível durante a Expoagro, isso sem contar os negócios futuros gerados a partir da divulgação feita durante o evento.

“Ainda não temos um levantamento oficial dos negócios efetuados, até porque muitos empresários não se sentem à vontade para falar sobre esses números. O que sabemos é que muitos expositores estão extremamente satisfeitos com os resultados obtidos, o que certamente fortalece toda a cadeia do agronegócio”, avalia o presidente do Sindicato Rural de Dourados, Lúcio Damália. Ele também comemora o bom público nos eventos técnicos, que priorizaram o debate de temas relevantes no dia a dia do produtor rural.

Leilões

O resultado dos leilões também foi surpreendente e muito acima da expectativa, segundo o empresário Carlos Guaritá, diretor da Leiloboi Leilões Rurais, responsável pelos leilões Mulheres do Conesul, Quarto de Milha, Ribalta e 4R. “Todos os leilões foram excelentes, com total liquidez e um resultado muito acima da média nacional. Os negócios fechados este ano foram superiores a todos os outros anos que já participamos. Estamos muito satisfeitos”, comemora, ao destacar a qualidade dos animais ofertados e a força do agronegócio nesta região.

Os shows musicais também foram destaque durante a programação da 53ª Expoagro. Luan Santana, Chitãozinho & Xororó, Paulo & Jean, Marília Mendonça, Loubet, Munhoz & Mariano, Henrique & Diego e Dennis DJ levaram um grande público ao Parque de Exposições. Daniel Freitas, produtor dos shows durante a Expoagro, destaca que nem mesmo as chuvas atrapalharam a participação do público e que o resultado dos shows superou as expectativas da produção.

Sobre a Expoagro

A Expoagro é uma tradicional feira agropecuária, realizada anualmente pelo Sindicato Rural de Dourados. Em sua 53ª edição, o evento trouxe ao público as últimas novidades do mercado agrícola e pecuário, exposições, leilões, shows musicais, entre outras atrações. O evento é organizado pela Sato Comunicação e conta com o apoio do Sistema Famasul, OCB-MS, Prefeitura Municipal de Dourados, Brahma, Governo de MS, Unigran, UFGD, Sicredi, Incorporadora São Bento, Hotel Ibis e Hotel 10.