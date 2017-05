53ª Expoagro atinge metas e se consolida como a maior feira de agronegócio do MS

ENCERRAMENTO – A Expoagro 2017 encerra com balanço positivo em vendas e público

João Pires

João Pires

A 53ª Expoagro encerrou ontem com faturamento estimado de pelo menos R$ 150 milhões em vendas, conforme expectativa esperada pelo presidente do Sindicato Rural de Dourados, Lucio Damália. O sucesso do evento que consolida a feira com a maior do Mato Grosso do Sul é fruto da parceria entre o poder público e os diversos segmentos da sociedade.

Como em outras edições a 53ª Expoagro incluiu em sua programação, palestras técnicas, leilões, simpósios, provas de laço, além dos shows nacionais. Também atingiu recordes de público e faturamento, como exemplo o leilão beneficente ‘Leilodom’, onde foram arrecadados R$ 115 mil em objetos leiloados, com renda revertida ao Ceia (Centro de Integração do Adolescente Dom Alberto), a Toca de Assis e a clínica de recuperação de dependentes químicos Casa da Esperança. “É gratificante presidir o LeiloDom. Dourados conta com dezenas de entidades assistenciais que precisam no nosso olhar e da nossa colaboração. Dizer sim ao Leilodom é dizer sim a centenas de adultos e crianças que esperam por oportunidades e por mais qualidade de vida. Sou grata porque por meio deste leilão podemos tornar essas pessoas mais protegidas e mais felizes”, disse a presidente Sonia Regina.

As palestras e simpósios também atingiram expectativas de público, com participação de estudantes e profissionais nos mais variados temas voltados ao agronegócio. Como exemplo o Dia de Campo, realizado em todas as edições da Expoagro, em parceria entre o Sindicato Rural de Dourados e o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural). Nesta edição o Dia de Campo do hortifrúti reuniu pelo menos 450 pessoas, no Projeto Fazendinha, localizado no Parque de Exposições. .

O presidente do Sindicato Rural, Lucio Damália comemora o sucesso do evento e destaca o aumento no volume de negócios durante a feira, “Apesar da crise que no país, o produtor rural não deixa de investir em maquinários e novas tecnologias, e isso ele encontra na Expoagro, com facilidades na compra, principalmente com abertura de linhas de créditos através das instituições financeiras representadas no Parque”, afirmou ao Diário MS.

Já com relação aos registros de ocorrências envolvendo menores de idade durante os dez dias de festa, Lucio Damalia, destaca as medidas adotadas desde a edição passada da Expoagro, restringindo espaço delimitado para o consumo de consumo de bebidas alcoólicas e fiscalização redobrada proibindo a venda para menores de idade. “Praticamente zeramos esse tipo de ocorrência envolvendo menores”, afirmou.

VISITAS

Ainda durante a feira agropecuária, o ministro interino de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Eumar Novacki, esteve acompanhado pela prefeita Délia Razuk (PR) e do presidente do Sindicato Rural, Lúcio Damália, onde participou de entrevista coletiva à imprensa e fez palestra no auditório do parque de exposições. Também visitou estandes no Pavilhão da Aced e participou do 2º Encontro Mulheres de Negócios.

Já no sábado, penúltimo dia do evento, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) esteve no Parque de Exposições, onde fez a entrega oficial de viaturas destinadas à segurança pública para a região da Grande Dourados. A solenidade aconteceu no auditório do Sindicato Rural de Dourados e conta com a presença de diversas autoridades do município.