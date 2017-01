5 dicas para o sucesso administrativo de um profissional liberal

Ser profissional liberal é uma opção que proporciona diversas vantagens, tais como: flexibilidade de horário e poder de gerenciamento de agenda, maior possibilidade de escolha de clientes e alinhar os trabalhos às necessidades de ganhos. Fato é que muitos advogados, engenheiros, consultores e profissionais de TI têm optado por esse caminho

Em contrapartida, existem as dificuldades relacionadas a essa opção, principalmente na parte administrativa, por esse tipo de profissional ser na maioria das vezes especializado no seu ramo de atuação, não possuindo capacitação em áreas como formação de preços, custos, fluxo de caixa e gerenciamento.

Mais como se aprimorar dentro dessa realidade. Veja algumas orientações sobre o tema:

Reduza custos – um grande erro que observo são profissionais que logo que iniciam na carreira já fazem pesados investimentos com aluguel, montagem de escritório e vários associados, esse é um erro. Nessa hora o caminho deve ser buscar espaços que possibilitem o melhor atendimento, mas que eliminem os custos altos de atendimento, telefonia, condomínio e manutenção. Nesses casos o aluguel de um espaço de coworking pode sem o caminho inicial, pois geralmente, pagando um único valor se terá todo o suporte necessário nesse campo. Com o crescimento do negócio, se poderá analisar outras opções, mas o custo sempre terá que ser uma prioridade.

Conquiste uma certeira de clientes – a conquista de cliente é um passo fundamental, mas como fazer isso? Hoje existem muitos caminhos, podendo desenvolver ações publicitárias e de marketing online. Nessa área sempre se deve ter em mente qual o retorno que as estão proporcionando, vejo muitos profissionais liberais gastando muito dinheiro em ações que não atingem o seu público. Um dos caminhos mais certeiros que vejo para quem está iniciando um projeto é o network, ou seja, buscar conhecer pessoas e parceiros que possam impulsionar os negócios. Por isso, é importante estar no espaço certo e não se isolar em um quartinho esperando o cliente chegar. Nesta hora é preciso ser visto, para fazer negócios.

Busque capacitação administrativa – como dito, grande maioria dos profissionais esbarram na falta de capacitação administrativa, assim, o melhor caminho é a capacitação. Hoje, com o advento da internet, há a possibilidade de ter acesso fácil às informações, assim, abuse desse meio. Todavia, também é fundamental que o profissional vá atrás de cursos, palestras e treinamentos sobre o tema. A troca de vivência e um aprendizado personalizado com certeza fará toda diferença nessa hora, lembrando que, por mais que hajam padrões administrativos, cada caso deve ser tratado isoladamente.

Profissionalize o atendimento – conquistar um cliente é um longo caminho, mas, por incrível que pareça, vejo muitos profissionais liberais que após essa conquista conseguem jogar tudo fora por causa de um mal atendimento, por isso, não se esqueça que seu chefe é seu cliente, e ofereça para ele o seu melhor. Se não tiver verba para uma atendente, busque um escritório de coworking, onde as recepcionistas fazem essa função para os locatários, podendo até personalizar o atendimento e anotar os recados. Lembrando que não se deve deixar o cliente esperando, as respostas devem sempre ser muito rápidas e faça reuniões constantes.

Busque aprimoramento profissional – já falamos da área administrativa, mas, para muitos profissionais liberais existe o erro comum da soberba, isto é, acreditar que já domina como ninguém sua área de atuação e que não necessita de atualizações. Vivemos um momento no qual o conhecimento se desenvolve muito rapidamente, conceitos de um ano atrás já podem estar totalmente desatualizados, assim, por mais que confie no seu tino profissional, esteja sempre atento e troque experiência com parceiros do mesmo ramo ou de área análogas, isso com certeza trará grandes resultados para o negócio.

Fernando Bottura, diretor executivo da Gowork (www.gowork.com.br) e especialista em gestão empresarial