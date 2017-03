3º BPM prende homem de Sinop por Tráfico de Drogas

Da PMMS

Divulgação PMMS

Na madrugada desta terça-feira (28), por volta das 2h35, uma equipe da Rádio Patrulha efetuou a prisão de um homem de 18 anos de idade.

Os militares abordaram um veículo de passageiros com itinerário da cidade de Ponta Porã a Campo Grande. No guarda-volumes, no interior do veículo, foi encontrada uma mochila preta com cinco tabletes, de uma substância análoga à cannabis sativa (maconha), pesando 5.250 Kg.

Através do bilhete de passagem foi identificado, como proprietário da mochila, um homem residente na cidade de Sinop, MT. Questionado sobre o entorpecente, o homem disse que foi contratado para comprar a droga em Ponta Porã e transportar até sua cidade.

O homem foi detido, encaminhado e entregue, juntamente com o entorpecente apreendido, na Delegacia de Polícia Civil, para os procedimentos legais.

Rogério Fernandes – Comunicação 3º BPM

MTB 0001588/MS