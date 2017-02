2ª mais cara do Ajax, contratação de “anônimo” David Neres assustou torcida

Do UOL Esporte

A torcida e os comentaristas de futebol de Amsterdã, na Holanda, tomaram um susto quando o Ajax decidiu contratar o atacante David Neres, de 19 anos, a grande revelação das categorias de base do São Paulo nos últimos tempos. Ele é praticamente desconhecido na Europa.

Neres vai custar aos holandeses 15 milhões de euros (R$ 51 milhões), uma parte deles a ser paga no decorrer dos anos quando algumas metas forem atingidas. O jogador torna-se assim a segunda contratação mais cara da história do Ajax, um clube mais acostumado a vender jogadores do que a comprá-los. (O jogador mais caro já contratado pelo Ajax foi o sérvio Miralem Sulejmani, 16,2 milhões de euros em 2008.)

A torcida e os jornalistas já estão comparando Neres a outros brasileiros mais famosos. “O futebol brasileiro, a nível de clubes, não é muito conhecido na Holanda”, disse o jornalista Joost de Jong, correspondente no Brasil do “Algemeen Dagblad”, o maior diário da Holanda.

“Ninguém conhece o Neres. O que sabem é que o Ajax contratou um brasileiro por 15 milhões de euros, o segundo mais caro da história. Todo mundo já acha que é o segundo Neymar. A expectativa vai ser imensa. Vamos compará-lo com Gabriel Jesus, com Neymar. É muito pra ele, e o dinheiro vai pesar”.

A contratação de Neres é uma quebra de paradigmas para o Ajax, que teve poucos brasileiros em seu elenco ao longo da história. O lateral Maxwell foi um deles, assim como o zagueiro tetracampeão mundial Márcio Santos, que não rendeu o que se esperava dele nos anos 90.

O que explica a abordagem agressiva da direção holandesa no mercado brasileiro é a contratação do olheiro Henk Veldmate, o mesmo que descobriu Luis Suarez no Nacional, aos 19 anos, e o levou ao Groningen FC. Veldmate é conhecido por ter ótimos contatos na América do Sul e nos últimos anos tem levado promessas colombianas ao Ajax.

Nas redes sociais, enquanto alguns torcedores mostraram ceticismo, principalmente diante das cifras do negócio, outros celebraram a contratação da promessa são-paulina. “Muito emocionante uma transferência grande assim. Ansioso para ver nosso próprio raio mexer com os laterais como um milkshake”, escreveu um torcedor.

Mas que futuro David Neres pode esperar no clube, um dos grandes do país e dono de um passado premiado na Europa?

“A torcida do Ajax não fica satisfeita só com a vitória”, responde o jornalista De Jong. “Tem que ser uma vitória com jogo bonito. Se não for jogo bonito, a torcida não vai gostar. É uma torcida muito crítica se não joga bonito, começa a vaiar, deixa de ir pro estádio, que fica com muitos lugares vazios.”

Apesar de ser muito jovem, Neres já teve sua experiência no time profissional do São Paulo no ano passado, quando participou da reta final do Campeonato Brasileiro e marcou três gols em oito jogos como titular. Ele também participa do Sul-Americano sub-20 com a seleção.

“O Neres vai encontrar um time bem estruturado, mas que exige o máximo de um atleta, e isso vai ser muito difícil”, disse De Jong. “Se não render, vai ser muito cobrado porque a torcida é muito exigente. Tem um pouco a ver com as pessoas de Amsterdã, que é uma cidade especial, e o povo acha a cidade o centro do mundo. E o futebol de lá também”.

O sucesso de Neres na Holanda interessa muito ao São Paulo, que ainda manteve 20% de seus direitos econômicos. Ou seja, se for bem no Ajax e um dia for vendido, uma parte do valor ainda será dos paulistas.