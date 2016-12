Troféu 9 de Julho agita Fátima do Sul

Personalidades físicas e jurídicas de Fátima do Sul receberam o troféu 9 de Julho dentro da noite super agradável promovida pelo Jornal Daqui. O casal Rose e Wilson Gonçalves foi o anfitrião da festa que é tradicional naquele município. A festa começou com a entrega do prêmio. O Jornal Diário MS e o canal boavida também foram homenageados.