‘2017 será o ano de dar chute no traseiro da Rússia’, diz senador republicano

Do G1 REUTERS/Michaela Rehle) O Senador republicano americano Lindsey Graham, falando na Conferência sobre Segurança de Munique (sul da Alemanha), criticou a postura do presidente americano Donald Trump em relação à Rússia e disse que neste ano o Congresso dos EUA dará “um chute no traseiro da Rússia”.

Graham considerou que o presidente americano Donald Trump havia se mostrado pouco firme com a Rússia depois do suposto ataque cibernético ao Partido Democrata e a sua candidata Hillary Clinton durante a campanha presidencial de 2016.

“Minha maior preocupação com o presidente Trump (…) é que ele nunca olhou diretamente para uma câmera e disse ‘embora o Partido Democrata tenha sofrido a interferência russa, agora sou o líder do mundo livre e vocês vão pagar um preço'”, disse Graham, que é membro do Comitê de Serviços Armados do Senado.

O senador afirmou que o Congresso deverá aprovar sanções contra Moscou “por interferir nas eleições nos EUA, além do que fizeram na Crimeia”. “Meu objetivo é colocar (essa proposta de lei) no gabinete de Trump e espero que ele concorde com esta ideia. Como líder do mundo livre, deve trabalhar conosco para punir a Rússia”, acrescentou.

Então, Graham dirigiu um recado a Sergei Lavrov, ministro russo de relações exteriores da Rússia: “ao meu colega Lavrov, espero que você finalmente sofra algumas consequencias pelo o que você e seu regime têm feito para as democracias. E 2017 será o ano de dar um chute no traseiro da Rússia no Congresso [dos EUA]”.

As sanções estariam, sobretudo, destinadas aos responsáveis pelos ciberataques que abalaram a campanha de Hillary. Segundo Washington, o objetivo do poder russo era desestabilizar a democrata em benefício de Trump. Barack Obama havia anunciado novas sanções contra Moscou em dezembro, após este escândalo.

Sanções contra o Irã

Graham também afirmou que senadores republicanos dos planejam introduzir uma lei para impor mais sanções contra o Irã, acusando o país de violar resoluções do Conselho de Segurança da ONU ao testar mísseis balísticos e agir para desestabilizar o Oriente Médio.

“Penso que agora é hora do Congresso fazer o Irã assumir a responsabilidade sobre o que ele fez fora do programa nuclear”, disse.

Tensões entre Teerã e Washington aumentaram desde que um teste de míssil balístico iraniano fez com que o governo do presidente Trump impusesse sanções contra indivíduos e entidades ligadas à Guarda Revolucionária do país.

“O Irã é um ator ruim, no maior sentido da palavra, no que tange a região. Para o Irã, eu digo, se vocês querem que tratemos vocês de forma diferente, então parem de construir mísseis, testá-los em desafio à resolução da ONU e escrever ‘Morte à Israel’ no míssil. Isto é uma mensagem mista”, disse Graham.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammed Javad Zarif, disse durante entrevista coletiva anteriormente neste domingo que o Irã não responde bem a sanções ou ameaças.

Sanções x Acordo nuclear

O senador Christopher Murphy, membro do Comitê de Relações Internacionais do Senado, disse ao mesmo painel que não há nada prevenindo o Congresso de impor sanções além das que foram retiradas como resultado de um acordo nuclear de 2016 com o Irã.

Murphy, um democrata, disse apoiar o acordo nuclear no entendimento explícito de que não iria prevenir o Congresso de tomar ações contra o Irã fora da questão nuclear.

“Haverá uma conversa sobre qual é a resposta proporcional”, disse Murphy, se referindo ao teste de míssil do Irã. “Mas eu não penso necessariamente que haverá divisão partidária sobre se temos ou não a habilidade como um Congresso de falar sobre questões fora do acordo nuclear”.